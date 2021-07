Sosa su Osimhen: "E' troppo generoso, così perde lucidità sotto porta"

Nel corso di ‘Tutti in Ritiro’ su Canale 21, l’ex centravanti del Napoli Roberto ‘Pampa’ Sosa ha detto la sua su Victor Osimhen: “Paradossalmente, a volte, essere troppo generosi può essere anche un difetto. Osimhen va molto sulle fasce, tiene palla e rientra molto, questo gli fa perdere lucidità. Contro la Pro Vercelli ha sbagliato un gol su assist di Politano, praticamente a porta vuota, non lo sbaglia perché non è bravo ma perché non è arrivato lucido. E questo accade perché è troppo generoso, quindi Spalletti proverà a fargli capire che deve tracciare due linee verticali dall’area di rigore e non deve uscire fuori da queste. Insomma non deve andare sulle fasce, perché col 4-2-3-1 saranno occupate da Insigne, Politano o Mertens, deve stare in posizione centrale spendendo meno energie per poi essere lucido quando poi deve concretizzare”.