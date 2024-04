Trombetti sicuro: "Conte non arriverà, vorrebbe dire giocarsi tutto il piatto"

A Radio Napoli Centrale, nel corso di 'Un Calcio alla Radio', è intervenuto il prof. Guido Trombetti, editorialista Il Mattino.

A Radio Napoli Centrale, nel corso di 'Un Calcio alla Radio', è intervenuto il prof. Guido Trombetti, editorialista Il Mattino: "I fatti dicono questo: Osimhen è stato un elemento divisivo quest’anno. Non è l’unica causa, ma una concausa. I gruppi diventano squadra sul campo d’allenamento e nello spogliatoio, quando lo spogliatoio è diviso, i risultati si vedono: i giocatori non sono sereni, non collaborano.

Empoli punto di non ritorno? Quello che ho visto contro l’Empoli è stata una cosa innominosa, talmente tanto, che per paradosso dico che c’è un malessere tale di cui non siamo in grado di individuarne la portata. La rovina del Napoli sono state queste partitelle che, se andiamo ad analizzare, sono tutte frutto di errori individuali. Il guaio peggiore è che la perdita economica è importante, perciò penso che non arriverà Conte, vorrebbe dire giocarsi tutto il piatto e un imprenditore sano non lo fa.

Questo scouting ha sbagliato 7-8-9 acquisti, tutti, ma come si fa? Ma dove li hanno trovati Natan, Dendoncker e Traoré? Un ospedalizzato. Accantoniamo quest’annata nera, ma essere ottimisti sul futuro è difficile. Antonio Conte non viene a pasta e fagioli, questa è la verità.".