Zazzaroni: “Osimhen incute timore, ma Lobotka è unico: mi ricorda Xavi”

Il direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni, è intervenuto a Ottochannel nel corso della trasmissione “La Domenica Azzurra”: “Osimhen è ormai un giocatore che paura ai difensori avversari, anche se la cosa che più mi ha impressionato di Spezia-Napoli è stato l’azzeramento totale della squadra avversaria. Un’espressione di forza e superiorità da parte del Napoli che mi hanno veramente colpito. Kvaratskhelia mi è sembrato quello di inizio stagione ma insisto nel dire che Lobotka è impressionante, ricorda lo Xavi del Barcellona. Non voglio dire che è come lo spagnolo, ma ha la stessa importanza, per il Napoli, che Xavi aveva per la formazione allora allenata da Guardiola.