Il brutto infortunio di Berardi facilita il compito di Politano: Europeo a un passo

© foto di www.imagephotoagency.it

Luciano Spalletti ha quasi certamente perso uno dei suoi titolari per il prossimo Europeo. Domenico Berardi, tre volte titolare nelle sei partite giocate da settembre in poi, quest'oggi si sottoporrà a esami strumentali che dovrebbero purtroppo confermare la rottura del tendine d'Achille della gamba destra. Berardi era uno dei giocatori praticamente certi di una maglia tra i 23 convocati nel prossimo Europeo e senza di lui Spalletti dovrà rimescolare le carte per i 6/7 posti a disposizione per l'attacco. Posto che Raspadori e Chiesa (certi di una maglia salvo imprevisti) possono essere utilizzati anche sulla fascia destra, c'è da riconsiderare le gerarchie sull'out destro per l'avventura in Germania.

Con l'infortunio di Domenico Berardi, salgono le quotazioni di Matteo Politano. Classe '93, fin qui dodici presenze con la Nazionale, è ala destra che Spalletti conosce benissimo avendolo allenato a Napoli nelle due stagioni. Ma per quella corsia salgono prepotentemente anche le quotazioni di Riccardo Orsolini, calciatore che in questa Serie A - con Berardi e Pinamonti - è in questo momento il miglior marcatore italiano con nove reti realizzate.

Politano e Orsolini, quindi. Ma Spalletti che avrà solo 20 convocati a disposizione (esclusi i tre portieri) dovrà ora valutare se sarà il caso di portarli entrambi oppure solo uno dei due avendo Raspadori e Chiesa che sanno e possono giocare anche in quella zona di campo. A riportatlo è Tuttomercatoweb.com.