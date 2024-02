Mazzarri, che beffa: saluta Napoli ad una presenza dalle 200 in azzurro!

La gara col Genoa è stata l'ultima per Walter Mazzarri sulla panchina del Napoli. Al suo posto arriva Francesco Calzona

La gara col Genoa è stata l'ultima per Walter Mazzarri sulla panchina del Napoli. Al suo posto sta per arrivare Francesco Calzona.

La beffa è doppia per il tecnico toscano che si ferma così a 199 presenze sulla panchina del Napoli. Col Barcellona mercoledì avrebbe raggiunto quota 200 ma De Laurentiis ha detto no con l'esonero. Per lui 95 vittorie, 52 pareggi e 52 sconfitte.