Passa l'Atalanta! Gol di Miranchuk, ma c'è una spinta sospetta su Rrahmani

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo poco più di metà del primo tempo l'Atalanta si porta in vantaggio al Maradona contro il Napoli. E lo fa con un tap-in di Miranchuk dopo una mischia in area di rigore. Di Pasalic l'assist. Gli azzurri hanno protestato per una spinta di Scamacca su Rrahmani, che Pairetto non ha giudicato meritevole di fallo.