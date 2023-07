Presentazione Napoli 2023/24, il momento più emozionante della serata

Ieri il Napoli 2023/24 è stato presentato ufficialmente a Dimaro-Folgarida.

Ieri il Napoli 2023/24 è stato presentato ufficialmente a Dimaro-Folgarida. Il momento più emozionante della serata è stato l’annuncio del presidente De Laurentiis, che durante la presentazione della squadra ha infiammato l’entusiasmo della piazza comunicando il rinnovo di capitan Di Lorenzo fino al 2029, una sorta di matrimonio a vita. Di Lorenzo ha commentato così il prolungamento del suo contratto: "Ora mi tocca pagare la cena alla squadra. Non mi aspettavo l'annuncio oggi, devo ringraziarla per questo riconoscimento che per me significa davvero tanto, ma devo ringraziare anche i miei compagni perché è merito anche loro, siamo una squadra, vi siete meritati la cena. E ringrazio tutti voi a nome di tutta la squadra perché ogni giorno c'è grande entusiasmo e ci fa sempre bene allenarci così e vi ringraziamo, ogni giorno ci fate vedere quanto amore e passione avete verso la squadra".

Una celebrazione del senso d’appartenenza che Di Lorenzo porterà sul campo a partire dall’amichevole di domani, la prima partita con il Napoli 2023-24 al completo, in attesa del mercato, e fiero dello scudetto sul petto.