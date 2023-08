Svelato il motivo per cui è stato fissato a 25mila il tetto abbonamenti

Amedeo Bardelli, Director of Sport Business presso TicketOne, è intervenuto a Radio Marte nel corso di Marte Sport Live

TuttoNapoli.net

Amedeo Bardelli, Director of Sport Business presso TicketOne, è intervenuto a Radio Marte nel corso di Marte Sport Live: “La vendita libera degli abbonamenti, partita stamane, sta andando a gonfie vele, c'è un vero e proprio assalto alla tessera. Siamo contenti, ovviamente, e c'è ancora disponibilità in vari settori, mentre per gli anelli superiori di curva A e di curva B siamo già al sold out.

Ricordo che i posti disponibili per gli abbonamenti sono 25mila, ovviamente tutti ritagliati in proporzione per ogni settore. La possibilità di vendita dei biglietti, 25mila circa, per ogni partita deve essere interpretata come un segno di rispetto del club verso i tantissimi tifosi che non possono sottoscrivere l'abbonamento".