Il Mattino - Mazzarri resta in sella solo perché mercoledì c'è il Barcellona

In forte discussione Walter Mazzarri in casa Napoli dopo l'ennesima passo falso che ha allontanato, probabilmente in maniera definitiva, la squadra partenopea dal quarto posto. Nella giornata di ieri, al termine della gara disputata allo stadio Maradona e pareggiata 1-1 contro il Genoa, il presidente De Laurentiis s'è fiondato all'Hotel Britannique e ha convocato i due dirigenti per una riunione fiume. Probabilmente, per gettare le basi in caso di ennesima figuraccia.

Come scrive oggi il quotidiano 'Il Mattino', al momento Mazzarri resta in sella ma solo perché mercoledì sera c'è la gara col Barcellona, andata dagli ottavi di finale di Champions League. Si tratta di una partita importantissima perché da questo ottavo di finale dipende anche la qualificazione al Mondiale per Club 2025, una sfida troppo ravvicinata per pensare di cambiare tecnico. Mazzarri però ha le ore contate e in caso di figuraccia europea quella con i catalani potrebbe essere la sua ultima gara da tecnico del Napoli.

Al termine della gara pareggiata 1-1 contro il Genoa, Mazzarri ha affermato che, dal canto suo, non sta valutando le dimissioni: "Pensa alle dimissioni? No, perché sapevo le difficoltà. Garcia non era l'ultimo arrivato, le difficoltà erano oggettive. Sono venuto, ho trovato qualche difficoltà in più ma analizzando le partite e i dati non è che ho la bacchetta magica e metto al palla all'incrocio. Se avessi la sensazione che i ragazzi non mi seguissero allora potrei pensare alle dimissioni, ma ho sentito anche le parole di Di Lorenzo. Mi hanno fatto piacere le dichiarazioni di Zerbin, non cambia la sensazione che ho".