PRIMA PAGINA - CdS: "Napoli, torna Osi: il piano di Mazzarri"

Nell'edizione di oggi, il Corriere dello Sport apre in prima pagina con la vittoria della Lazio contro il Bayern Monaco nell'andata degli ottavi di Champions League: "Lazio Ooh si!". In taglio basso spazio al Bologna che batte la Fiorentina e si porta al quarto posto: "Bologna da Champions". Di spalla il Napoli con il ritorno di Osimhen previsto per stamattina: "Napoli, torna Osi: il piano di Mazzarri".