PRIMA PAGINA - Corriere dello Sport: “L’eroica”

“L’eroica”. Titola così in taglio basso l’edizione odierna del Corriere dello Sport: "Roma mitica: in 10 batte 2-1 il Milan e vola in semifinale. La squadra di De Rossi è strepitosa. L'Olimpico canta". Spazio anche alla Fiorentina: "Viola, da qui si vede Atene". Si parla anche della sconfitta indolore dell'Atalanta: "Impresa Atalanta: Liverpool fuori (0-1)".