Sky - Napoli su Gabri Veiga e Samardzic, possono riaprirsi i contatti: serve l'uscita di Zielinski

Il Napoli si tutela in caso di addio di Piotr Zielinski. Se il polacco andrà via, il Napoli proverà a riaprire domani i contatti col Celta Vigo per Gabri Veiga e con l’Udinese per Lazar Samardzic. Il club di De Laurentiis avrebbe bisogno, nel caso, di due centrocampisti. A riferirlo è Sky Sport.