Ancelotti, l'ipotesi Brasile non è ancora tramontata: Ronaldo spinge per averlo ct

© foto di Federico Titone

Il Brasile ha aperto ufficialmente il casting per individuare il nuovo commissario tecnico della Nazionale dopo la risoluzione del contratto di Tite. Al processo decisionale dovrebbe partecipare anche Ronaldo il Fenomeno: secondo i media brasiliani, l'ex giocatore di Inter e Real Madrid si sarebbe messo in contratto con la Federcalcio e starebbe interferendo con il lavoro del presidente della CBF, Ednaldo Rodrigues, che avrebbe programmato un viaggio in Europa per cercare di convincere il suo candidato numero 1, ovvero Luis Enrique. Ronaldo, invece, punterebbe su Carlo Ancelotti.