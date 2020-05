Il politico Valente: "Si separi la questione ripresa Serie A dalla proposta diretta gol”

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Simone Valente, M5S: “A regolamentare i diritti TV bisogna partire dal decreto del 2008. La via che si sta percorrendo in questo momento è cercare una mediazione tra tutti gli attori per arrivare ad avere alcuni highlights o la diretta goal in chiaro. Per quanto mi riguarda, credo bisogna tenere separate le due cose: la ripartenza del campionato e la proposta della diretta goal, l'una non può compromettere l'altra. Non si vogliono innescare nuove polemiche o creare altri ostacoli. Ad oggi i diritti sono di SKY e DAZN, ed è già un ostacolo avere su due piattaforme diverse le partite. Mandare in chiaro la diretta goal, bisogna capire dove, come, quando. Per la Bundesliga è diverso, è stato fatto per due giornate e per un numero limitato di partite. Mi auguro che la data auspicata, quella del 13 giugno, sarà confermata giovedì dopo l'incontro e per poi capire come comportarsi".