Il Milan si defila per David e Zirkzee? Inserimento per Guirassy dello Stoccarda

Tempo di addii in casa Milan. La società rossonera dopo tre stagioni saluterà Olivier Giroud, che a breve dovrebbe firmare un nuovo contratto di un anno e mezzo con i Los Angeles FC. Il Diavolo dunque dovrà sostituire il proprio centravanti titolare e puntano su un profilo giovane e di qualità. Il Corriere dello Sport ha ribadito l'interesse milanista per Joshua Zirkzee ma il Milan è sulla tracce anche di Serhou Guirassy.

L'attaccante dello Stoccarda è sicuramente un profilo più economico, visto che ha una clausola da 19 milioni di euro. Il Milan inoltre lo aveva già puntato nella sessione di mercato invernale ma potrebbe tentare l'affondo decisivo in estate. Occhi puntati anche su Benjamin Sesko e Jonathan David, che ha molti estimatori anche in Italia. Il Milan però dovrà lavorare anche in altri reparti, dato che dovrà chiudere per un mediano ma anche per un difensore centrale visto che molto probabilmente anche Simon Kjaer andrà via.