FOTOGALLERY - L'atleta Sibilio denuncia: "Questa la pista del Maradona dopo i concerti, vergogna!"

L'atleta olimpico Alessandro Sibilio ha documentato dal Maradona lo stato di salute dopo la pista d'atletica: "Queste sono parte delle condizioni in cui riversa la pista dopo la chiusura di 30 giorni causa concerti, dopo che nel 2019 con i finanziamenti delle Universiadi (circa 20 milioni) si è riuscito ad avere un campo su cui poter praticare atletica leggera in condizioni accettabili". L'atleta ha continuato: "Tutto questo nel periodo agonistico più importante per noi atleti che veniamo trattati come gli ultimi della piramide. Poche parole ma tanta vergogna" riferedosi anche al Virgiliano che a luglio chiuderà alle 12.30. Ecco le sue foto: