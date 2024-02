Cronache di Napoli - Gilardino in pole come prossimo allenatore

E' Alberto Gilardino il nome nuovo per la panchina del Napoli. L'allenatore del Genoa è in pole, scrive Cronache di Napoli

© foto di www.imagephotoagency.it

E' Alberto Gilardino il nome nuovo per la panchina del Napoli. L'allenatore del Genoa è in pole, scrive Cronache di Napoli oggi in edicola, come erede di Mazzarri per la prossima stagione. Ci pensa il presidente Aurelio De Laurentiis alla ricerca del nuovo tecnico.

Oltre ai soliti noti, da Conte a Farioli, da Thiago Motta a Italiano, ecco spuntare Gilardino, una delle rivelazioni della panchina di questa Serie A. Il suo Genoa gioca bene e fa risultati. E De Laurentiis ci pensa per giugno.