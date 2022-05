SSC Napoli, Grava: "Insigne ha sempre mostrato attaccamento alla maglia, che carriera! Su Ambrosino e Vergara..."

Gianluca Grava, responsabile del settore giovanile SSC Napoli, a Kiss Kiss Napoli

TuttoNapoli.net

© foto di Federico De Luca

Gianluca Grava, responsabile del settore giovanile SSC Napoli, a Kiss Kiss Napoli: “Ricordo quella giornata di circa 12 anni fa quando ci fu l’esordio di Insigne. Un giorno importante per lui ma anche per noi. Era piccolo ma aveva qualità, abnegazione e voglia, tutte caratteristiche che hanno influito sul suo percorso. Se non avesse avuto questa voglia di crederci non sarebbe venuto fuori. Madre natura gli aveva dato tante qualità, ma lui è stato bravo ad avere voglia ed a crescere fino a questi livelli.

Noi eravamo emozionati per lui e con lui per quel traguardo dell’esordio con la maglia del cuore. Negli anni ha sempre dimostrato il suo attaccamento alla maglia, perché da napoletano sai che hai una responsabilità diversa rispetto a familiari e tifosi, con una pressione sicuramente importante. Giocare da napoletano con la maglia del Napoli vi assicuro che non è facile.

Domenica con la Primavera abbiamo una partita importante per la lotta salvezza, sperando di portarcela a casa. Ambrosino è molto simile a Gaetano e Insigne perché ha sempre voglia di crederci e di crescere. Il percorso non è mai facile e vanno fatti tanti sacrifici. Vergara ci sta dando buone soddisfazioni, ma è ingiusto parlare dei singoli perché in tanti secondo me hanno la possibilità di fare una grande carriera da professionisti. Quindi mi auguro che si migliorino e che crescano quanto più possibile per togliersi quante più soddisfazioni possibile”.