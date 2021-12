8 gol subiti in due partite, i quotidiani distruggono Reina: "Riflessi da lumaca"

Pepe Reina resta un leader della Lazio ma le ultime prestazioni in campo mettono in forte dubbio la sua titolarità, soprattutto dopo i 4 gol subiti ieri all'Olimpico nel 4-4 contro l'Udinese. Per la Gazzetta è "incerto a vario titolo sui gol". Il Corriere dello Sport è molto più duro e scrive: "Travolto, umiliato, impalato, dribblato". Poi aggiunge che il tuffo sul colpo di testa di Beto è "da lumaca" e conclude scrivendo: "Un oltraggio alla pazienza di tutti". Tuttosport invece scrive: "Il miracolo d'istinto nella ripresa non cancella la sua serata grigia". Il Messaggero spiega che "i riflessi appannati sono il suo più evidente difetto e per un portiere è proprio una brutta cosa". Lalaziosiamonoi riporta: "La statistica nel primo tempo è impietosa. Arriva all’intervallo con lo stesso numero tra tiri subiti e gol incassati" e aggiunge "o la Lazio è sfortunata e becca tutti tiratori infallibili, o c’è qualcosa che non va".

I voti

TMW: 5,5

Gazzetta dello Sport: 5

Corriere dello Sport: 4

Tuttosport: 4,5

Il Messaggero: 5

Lalaziosiamonoi: 4,5