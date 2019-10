Disastro Verdi al Torino, da 4,5 per Tmw: "Impalpapibile, poi manda in gol l'Udinese"

Brutta prestazione per l'ex azzurro Simone Verdi nella sconfitta del Torino ad Udine. Da una palla persa dal granata è sorto il gol del vantaggio friuliano, ma in generale l'attaccante non convince e non trova collocazione tattica. Di seguito la pagella dell'ex attaccante del Napoli stilata da Tmw:



Verdi 4,5 - Impalpabile per tutto il primo tempo, sbaglia tantissimo. Da una sua palla persa a centrocampo, nasce poi l'azione che porta al gol di Okaka.