Fiorentina, caccia al sostituto di Vlahovic: non solo Milik, rispunta anche Piatek

In casa Fiorentina dopo le dichiarazioni di Commisso in merito al futuro di Vlahovic, è partito subito il piano per individuare il potenziale sostituto del serbo in caso di cessione nel corso dei prossimi mesi. Oltre a Scamacca, pallino estivo che potrebbe tornare di moda, i viola hanno chiesto informazioni anche per Borja Mayoral che alla Roma non sta trovando spazio. Altre idee portano ai nomi di Belotti, Milik e Piatek, senza dimenticarsi di Berardi che pur non essendo una punta, in caso di addio di Vlahovic potrebbe arrivare come doppio colpo offensivo per dimenticarsi subito del giocatore serbo. Altra suggestione quella che porta a Lorenzo Lucca che sta facendo benissimo al Pisa. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.