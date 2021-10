Guai in campo e fuori per CR7: dovrà demolire parti abusive della sua villa a Geres

Il suo Manchester United è stato umiliato dal Liverpool, vincitore per 5-0 ad ’Old Trafford per 5-0, ma per Cristiano Ronaldo i guai non sono solamente sul terreno di gioco. Come si legge sul sito di Sportmediaset, infatti, il portoghese dovrà infatti demolire una parte della sua mega villa di Geres, nel nord del Portogallo.

Alcune parti della costruzione sono state considerate illegali dalle autorità ed in quanto abusive da demolire entro marzo 2022. In particolare il campo da tennis e probabilmente, la residenza di una governante, non sono previsti nel progetto originale della proprietà.