Hellas, Juric rivela: "Futuro? Non lo so, potrei anche fermarmi per un anno"

L'Hellas Verona si prepara ad affrontare la trasferta di Genova per riscattare il k.o. al fotofinish dello scorso weekend contro la Lazio. A due giorni dalla sfida con la Sampdoria, il tecnico gialloblù Ivan Juric ha risposto alle domande anche in merito al suo futuro.

Si continua a parlare del suo futuro, ma lei ha firmato un contratto fino al 2023.

"Non è così. Siamo salvi da un bel po', non abbiamo parlato di futuro. Non so che succede, quali siano le idee. Non lo so, si può stare anche fermi. Questa stagione è stata molto impegnativa, per me e il mio staff. Dobbiamo guardare sempre avanti, e quando migliori ti scontri. Se sei sereno non migliori proprio niente. Per me bisogna andare avanti. Non abbiamo ancora affrontato l'argomento, anche se siamo salvi da un po".