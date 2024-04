Inter, il tempo stringe: un mese per restituire 380mln di prestito, si cercano investitori

Nonostante lo scarso tempo a disposizione e l'ingente cifra sul piatto, il manager cinese Steven Zhang è convinto di spuntarla

© foto di www.imagephotoagency.it

Manca poco più di un mese al 20 maggio, data fondamentale per il futuro dell'Inter. Entro quel giorno, infatti, Steven Zhang dovrà restituire i 380 milioni di euro (interessi compresi) al fondo americano Okatree per conservare la propriertà del club nerazzurro.

Nonostante lo scarso tempo a disposizione e l'ingente cifra sul piatto, il manager cinese, stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, è convinto di spuntarla. Non percorrendo la via di un nuovo riscadenzamento del debito, bensì ottenendo un nuovo finanziamento da un ulteriore soggetto.

L'attenzione, dunque, ora si sposta a Londra dove i potenziali nuovi investitori sono tre: oltre ad Ares e Sixth Street Partnes, già emers nelle scorse settimane, è emersa anche l'ipotesi della Hayfin Capital Management, società fondata da ex banker della Goldman Sachs, che è già all'opera con Zhang per il rifinanziamento.

L'obiettivo a lungo termine di Zhang, però, non sarebbe il mantenimento della proprietà del club, ma quello di sistemare la situazione attuale per poi avere più tempo a disposizione per capitalizzare al meglio la cessione della società.