Juventus, si torna a parlare di Jorginho: trasferimento possibile in estate

La Juventus è già pronta a studiare le mosse per il mercato della prossima estate dopo aver praticamente concluso il grande colpo Vlahovic per questo mercato di gennaio. Cherubini studia con attenzione il dossier Jorginho e avrebbe già avviato i primi contatti con i suoi agenti. A 30 anni, il ritorno in Italia potrebbe essere intrigante per l'italo-brasiliano. L'alternativa porterebbe a Frenkie De Jong, cercato anche proprio dallo stesso Chelsea e dal Bayern Monaco e che potrebbe lasciare il Barcellona anche a causa dei problemi economici dei catalani. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.