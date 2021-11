Lazio, è ansia per gli esami di Immobile: si spera di averlo col Napoli

La Lazio monitora le condizioni di Ciro Immobile per capire i tempi di recupero, scrive quest'oggi Tuttomercatoweb.com: "Intanto Ciro continua la terapie, ieri per lui lavoro in palestra e fisioterapia. La risonanza magnetica, che inizialmente avrebbe dovuto effettuare ieri, la farà nelle prossime ore. A Formello sono tutti in ansia e in attesa per l'esito dei controlli: sicuramente, a meno di un clamoroso colpo di scena, non ci sarà contro la Juventus sabato prossimo e contro la Lokomotiv Mosca il giovedì successivo. Proverà a rientrare per la trasferta di Napoli, domenica 28 novembre (20.45)".