Lazio, Inzaghi esce allo scoperto: "Scudetto? Ora abbiamo l'obbligo di provarci"

L'allenatore della Lazio Simone Inzaghi è intervenuto ai microfoni di Sky Sport soffermandosi sulla lotta Scudetto: "Mancano 13 partite, siamo qua e abbiamo l’obbligo di restare a contatto con Juventus e Inter. Abbiamo fatto qualcosa di incredibile, 16 vittorie e quattro pareggi nelle ultime 20. In un altro campionato probabilmente saremmo in testa. Dobbiamo continuare così restando con i piedi per terra"