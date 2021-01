Le ultime sullo Spezia: niente punte! Con due 9 fuori, Italiano risparmia Galabinov per l'Udinese

Con Piccoli e Nzola fuori e difficilmente recuperabili per l'Udinese, lo Spezia di Italiano potrebbe preservare anche Galabinov questa sera a Napoli. E' quanto riportano i colleghi di Cittadellaspezia.com che fanno il punto sulle possibili scelte di formazione nel 4-3-3: "Per Gennaro Acampora, napoletano doc, Italiano potrebbe avere in serbo un ruolo da ala sinistraa. Un modo per sfruttare la sua duttilità e non sovraccaricare il reparto offensivo, da calibrare soprattutto nell'ottica della sfida di domenica contro l'Udinese. Con il mancino spostato in avanti, ci sarebbe spazio a destra per Agudelo e al centro per uno tra Gyasi o addirittura Farias come "falso nove". Galabinov potrebbe riposare, giacché Piccoli non ci sarà e Nzola difficilmente recupererà per la sfida salvezza contro i friulani".

Per il resto in porta ci sarà spazio per l'olandese Zoet, fermo dal 30 settembre scorso; a destra potrebbe essere proposto Ramos, in modo da lasciare la corsia sinistra Bastoni e a Vignali la titolarità per la prima di ritorno, ed al centro Erlic con Ismajli che dovrebbe aver recuperato. A centrocampo Agoume (preservando Ricci per l'Udinese), con Deiola a destra e Maggiore a sinistra.