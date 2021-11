Mourinho sotto accusa, da Roma: “Scelte disarmanti e arriva pure a rimpiangere Juan Jesus”

Il Messaggero al suo interno analizza la situazione in casa Roma dopo la sconfitta per 3-2 contro il Venezia. I giallorossi sono stati colpiti e affondati: adesso stanno vivendo una vera e propria crisi. Mourinho se la prende con gli arbitri per il rigore regalato al Venezia: "Di solito gli errori si compensano, ma con noi si accumulano". Lo Special One comunque finisce sotto accusa per le sue scelte disarmanti ed arriva pure a "rimpiangere" Juan Jesus e Bruno Peres, sconfessando di fatto il mercato: a gennaio serve la rivoluzione con Senesi e Zakaria in pole.