Roma, beffa Nzonzi: salta l'Al Rayyan e dovrà pagargli ricco ingaggio (senza giocare)

Steven Nzonzi non rinuncia alla buonuscita e continua a volere 4 milioni l'anno dall'Al Rayyan (che non riesce a garantirglieli): il centrocampista francese quindi resterà a Roma, anche se fuori rosa. Lo scrive Sportmediaset. Per la società giallorossa dunque ricco e pesante bilancio da dover garantire ad un calciatore ormai fuori dai piani di Mourinho.