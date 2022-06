Roma, caso Diawara: rifiuta tutte le destinazioni e rischia di finire fuori squadra

Amadou Diawara sta rifiutando tutte le destinazioni che gli vengono proposte dal club e per questa intransigenza non piace alla Roma.

Amadou Diawara sta rifiutando tutte le destinazioni che gli vengono proposte dal club e per questa intransigenza non piace alla Roma. Il rischio per il centrocampista è quello di finire fuori rosa come successo in passato a Santon e Fazio, ovvero con allenamenti separati rispetto al resto della squadra. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.