Torino, Belotti in panchina col Milan: sempre escluso con le milanesi

Andrea Belotti non figura tra i titolari per la sfida contro il Milan, per il centravanti del Torino è la quarta panchina stagionale. Dati curioso per l'attaccante è che in tutte le gare contro le milanese non ha mai giocato da titolare. Solo in un'occasione il Gallo non è stato schierato, ossia nella sfida d'andata contro l'Inter il 22 novembre. Anche nella sfida di ritorno con i nerazzurri il centravanti fu escluso dall'undici titolare, anche se in quella circostanza entrò nei minuti conclusivi. Anche contro il Milan c'è un precedente: partita di Coppa Italia, col numero 9 entrato per giocare i tempi supplementari. Ricordiamo che Belotti è diffidato e il Toro affronterà nel prossimo turno lo Spezia in una partita che è un vero e proprio spareggio salvezza.