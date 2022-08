Un rigore e tante occasioni sprecate: il Sassuolo ferma il Milan salvato da Maignan

Tanto Sassuolo in campo ma contro il Milan è solo 0-0 per l'anticipo del quarto turno. Può recriminare Dionisi per il rigore fallito

TuttoNapoli.net © foto di www.imagephotoagency.it Tanto Sassuolo in campo ma contro il Milan è solo 0-0 per l'anticipo del quarto turno. Può recriminare Dionisi per il rigore fallito a metà primo tempo da Berardi con Maignan bravissimo a neutralizzarlo. Lo stesso esterno si è fatto male a inizio ripresa. Milan più propositivo nel secondo tempo ma non è riuscito a sbloccare il match. Secondo pareggio in quattro partite per la formazione rossonera su un campo difficile.