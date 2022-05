Verdi fa sognare Salerno, ma il Cagliari si salva al 99'! Finisce 1-1 la sfida salvezza

Finisce 1-1 la sfida salvezza all'Arechi tra Salernitana e Cagliari.

Finisce 1-1 la sfida salvezza all'Arechi tra Salernitana e Cagliari. All'inizio sono gli ospiti a mostrare maggiore personalità, a fare qualcosa in più. I granata si affidano a qualche estemporanea iniziativa sulle corsie laterali, soprattutto negli ultimi dieci minuti del primo tempo. Nella ripresa la svolta del match: grande giocata in area cagliaritana del neo-entrato Kastanos, toccato da Lovato, per di Di Bello nessun dubbio è calcio di rigore. Dal dischetto freddo Verdi che spiazza Cragno e fa impazzire di gioia il pubblico salernitano. Finale da brividi: Sepe sbaglia un'uscita e commette fallo a rigore, Di Bello punisce l'ex portiere del Napoli, ma dopo essere richiamato al monitori dal Var ritorna sulla sua decisione. Prima del fallo di Sepe sul portiere c'era stata una carica di Baselli. Quando sembra finita il Cagliari pareggia al 99' con un colpo di testa di Altare, che su calcio d'angolo stacca più alto di tutti e fulmina Sepe.