Zazzaroni svela: "Lukaku ha l'accordo con la Juve, lasscia l'Inter nei guai"

"Maurizio Scanavino è stato fin troppo chiaro con i suoi. Prendiamo Lukaku solo se riusciamo a vendere Vlahovic alla cifra che vogliamo perché serve alla cassa". Questo l'incipit del fondo di Ivan Zazzaroni sul Corriere dello Sport: il direttore ha voluto chiarire il discorso che legherebbe il centravanti belga ai bianconeri solo nel momento in cui il giocatore serbo verra ceduto, verosimilmente per 70 milioni circa. Ma la preferenza di Big Rom è solare: "Ha fretta di sapere quando e dove andrà a giocare, augurandosi che sia la Juve, con la quale si è accordato per tre anni più uno a quasi 9 milioni netti a stagione", lasciando così l'Inter nei guai e nel bel mezzo della ricerca disperata di un attaccante.

Un rapace d'area di rigore che non corrisponde al profilo di Balogun, secondo il giornalista, in base al pensiero del tecnico nerazzurro: "Costa una trentina di milioni, è stato alcune settimane fa vicinissimo all’Inter, Inzaghi è però portato verso un attaccante maturo, compiuto".