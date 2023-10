Bargiggia: “La Juve non prenderà Zielinski, guadagna troppo e cerca calciatori più giovani”

Il giornalista Paolo Bargiggia commenta così le voci di mercato che vorrebbero la Juventus intenzionata ad offrire un contratto a Piotr Zielinski

Intervenuto negli studi di "7 Gold", il I, centrocampista classe 1994 della nazionale polacca, in scadenza di contratto con il Napoli: "Piotr Zielinski non andrà alla Juventus. La Vecchia Signora non è intenzionata a prenderlo perché guadagna troppo e perché ormai un po’ avanti con l’età, preferisce calciatori più giovani”, le sue parole riportate da TuttoJuve.