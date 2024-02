Mazzarri gerarchico: "Spazio a Ngonge? Se uno arriva dal Verona non è facile cambiare..."

La replica del tecnico conferma però anche in vista del Barcellona la visione piuttosto gerarchica delle scelte.

Nella conferenza stampa post-partita, il tecnico del Napoli Walter Mazzarri è stato interrogato anche sui subentrati che continuano a far bene e soprattutto Ngonge ha quel feeling col gol che al Napoli adesso manca. La replica del tecnico conferma però anche in vista del Barcellona la visione piuttosto gerarchica delle scelte.

Più spazio per Ngonge e Lindstrom sempre tra i migliori e che sentono la porta? "E' giusto, ma nessuno di voi ha fatto l'allenatore: quando arriva un ragazzo a gennaio dal Verona e hai uno che fino al quel momento è stato protagonista non è facile fare cambi così a caso. Non sai se ti fanno tutta la fascia o meno, un conto è giocare nel Verona, un altro è giocare nella squadra campione d'Italia. Piano piano gli si dà sempre più spazio e vederemo se è già un campione o ci darà una mano sempre di più".