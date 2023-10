Napoli-Milan, i pronostici della Bobo Tv: solo per Cassano vinceranno i rossoneri

Gli ex calciatori Lele Adani, Antonio Cassano, Bobo Vieri e Nicola Ventola hanno dato i loro pronostici del posticipo della 10ª giornata di Serie A.

Nel corso della Bobo Tv, gli ex calciatori Lele Adani, Antonio Cassano, Bobo Vieri e Nicola Ventola hanno dato i loro pronostici del posticipo della 10ª giornata di Serie A Napoli-Milan.

Adani: "Dal mio punto di vista è la partita più difficile da pronosticare. Per me finirà 1-1".

Cassano: "Finirà 1-2, vince il Milan al Maradona".

Vieri: "2-0 per me!"

Ventola: "0-0".