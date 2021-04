Tamponi SSCN, Prof. Portella sui nazionali: "Per aver sicurezza della negatività servono 4-5 giorni"

In diretta a ‘Radio Goal’, trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Giuseppe Portella, direttore del laboratorio dei tamponi della SSC Napoli: "Per avere sicurezza della negatività dei calciatori bisogna aspettare almeno 4-5 giorni dall'ultimo contatto con la Nazionale. Zielinski? Era positivo ad ottobre. Il tampone molecolare che ha svolto non è stato fatto da noi, ma da un privato, e mi è stato detto che è negativo. Ma io non so niente, attendiamo che ci venga consegnato il tampone fatto alle 13 col resto della squadra".

TEST RAPIDI E RISULTATI - "Questi test antigenici hanno il vantaggio di essere rapidi, ma i risultati vanno confermati dai test molecolari. Può succede che ci siano falsi positivi e falsi negativi. E' un sistema meno preciso. Risultati tamponi? Non so a che ora termineremo perché non so quando arrivano. Presumibilmente in serata ci saranno gli esiti".