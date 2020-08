VIDEO - La carica dei calciatori: "Possiamo farcela, non è ancora finita! Vogliamo passare il turno"

Bel video social da parte del Napoli in vista della gara di domani col Barcellona. Ci sono alcuni calciatori con dichiarazioni di incoraggiamento per la sfida del Camp Nou: "Noi dobbiamo pensare di andare là e fare una grande partita per cercare di vincere e passare il turno. Dobbiamo pensare che possiamo farcela. A Barcellona possiamo giocarcela, non è ancora finita".