Ceferin vuole punire i ribelli della Superlega: sanzioni più severe per Juve, Real e Barcellona

La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina analizza la situazione legata alla Superlega e alle sanzioni possibili che ha in mente Ceferin. Il presidente Uefa - ha spiegato in un'intervista al Daily Mail che tutti i club saranno sanzionati in base al grado di coinvolgimento e dunque i club inglesi saranno quelli trattati con maggior indulgenza.

Le punizione più severe saranno dedicate a Real Madrid, Barcellona e Juventus paragonate ai terrapiattisti, mentre per Atletico Madrid, Milan e Inter ci sarà una via di mezzo. Il concetto è semplice: "Ognuno deve essere ritenuto responsabile in modo diverso". Non c'è un articolo che vieti la costituzione di una Superlega, ma il modo in cui muoversi l'Uefa lo sta studiando e le multe ai club sono più che probabili così come le sospensione e le inibizioni dei dirigenti. Infine, sempre secondo il quotidiano inglese, Ceferin sembrerebbe disposto anche a rinunciare ai due posti extra in Champions riservati ai club in base al loro record storico nel nuovo format.