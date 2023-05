I quotidiani esaltano Spalletti: "Il suo calcio è sexy e bellezza per gli occhi"

Prova autoritaria, con la quale la sua squadra fa capire quanto ci tenga a finire bene questa stagione trionfale

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Prova autoritaria, con la quale la sua squadra fa capire quanto ci tenga a finire bene questa stagione trionfale. Il Napoli di Luciano Spalletti attacca fin dall'inizio, non si fa abbattere dal pareggio di Lukaku e nel finale conquista tre punti meritati. "A Scudetto festeggiato, riesce ancora a mettere in campo una squadra motivata e a cambiare il corso della partita con le mosse giuste. Ha sconfitto almeno una volta tutte le avversarie di campionato. Altro?", scrive del tecnico azzurro La Gazzetta dello Sport odierna. Gli dà mezzo voto in più (7,5) il Corriere dello Sport, che motiva così la sua decisione: "Nel suo calcio terribilmente sexy manca solo un pizzico di ritmo. È una bellezza per gli occhi, nello stretto e a campo largo. Un poster, a futura memoria, ovunque egli sia, come la gratitudine che Di Lorenzo gli riserva". Solo 6 infine sulle pagine di Tuttosport, nonostante la netta vittoria contro l'Inter.

TMW: 7

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 7,5

Tuttosport: 6