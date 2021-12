UFFICIALE - Rrahmani eletto miglior giocatore del Kosovo per l'anno 2021

Amir Rrahmani è stato eletto miglior giocatore del Kosovo per l'anno 2021. A insignire del riconoscimento il difensore del Napoli è stata la Federazione kosovara nell'ambito della manifestazione "Laurates of the Years". Rrahmani è al Napoli dall'estate del 2020 ed in maglia azzurra ha segnato 3 reti.