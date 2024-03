Tmw - Bayern, Barça e sullo sfondo anche il Napoli: si prevede un'estate calda per De Zerbi

Il nome di Roberto De Zerbi è sempre più al centro dei rumors di mercato, soprattutto all'estero.

Il nome di Roberto De Zerbi è sempre più al centro dei rumors di mercato, soprattutto all'estero. Il lavoro in Premier League dell'ex allenatore del Sassuolo ha stupito tantissimi addetti ai lavori che con sempre più attenzione seguono il suo Brighton. E nonostante la voglia dei Seagulls di proseguire insieme il percorso anche il prossimo anno, è probabile che una big europea possa decidere di puntare su di lui e portarlo via dal sud dell'Inghilterra tramite il pagamento della clausola presente nel suo contratto.

Da oramai diverse settimane si parla di un suo possibile approdo sulla panchina del Barcellona al posto di Xavi, il quale già da un paio di mesi ha annunciato il suo sicuro addio ai blaugrana. Questione di pressioni e polemiche, non certo di amore per quei colori. E De Zerbi, per idea di calcio, modulo e importanza alla gestione del pallone, piace a diversi membri della dirigenza catalana. Con l'ultima parola che come sempre spetterà al presidente Joan Laporta che secondo alcuni avrebbe in mente nomi mediaticamente più accattivanti.

Nelle ultime settimane è poi emerso con forza l'accostamento al Bayern Monaco: i bavaresi si separeranno da Tuchel al termine della stagione e hanno in mente Xabi Alonso come primissimo nome. Strapparlo al Leverkusen, probabile vincitore della Bundesliga, sarà però complicato e così in Baviera si valutano le alternative. In questo senso De Zerbi sarebbe fra i primi e preferiti profili dei dirigenti teutonici. Sullo sfondo resta anche il Napoli. Il futuro di Calzona non è ancora stato deciso, ma nel caso in cui De Laurentiis decidesse di dare vita all'ennesima rivoluzione estiva ecco che il tecnico bresciano diventerebbe un serio candidato. A riportarlo è Tuttomercatoweb.