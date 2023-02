L'emiro del PSG interessato al Man United: i Red Devils rischiano il blocco in Champions

Come riporta The Guaridan, l'emiro del Qatar ha mostrato interesse per rilevare la società dalla famiglia Glazer.

TuttoNapoli.net © foto di Matteo Gribaudi/Image Sport Il Manchester City, club di proprietà di Mansur bin Zayd Al Nahyan, rischia pesanti sanzioni per aver violato i parametri del fair-play finanziario. In questo contesto, il cugino del 45enne uomo d’affari e vicepremier degli Emirati Arabi Uniti, lo sceicco Tamim bin Hamad al-Thani, potrebbe diventare il nuovo proprietario dell'altro club di Manchester. Come riporta The Guaridan, l'emiro del Qatar ha mostrato interesse per rilevare la società dalla famiglia Glazer, anche se non è disposto a investire i 6 miliardi di sterline richiesti dagli attuali proprietari.