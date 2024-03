Turnover moderato pensando al Barça: la probabile col Torino

TuttoNapoli.net

Formazione anti-Torino fatta, o quasi, per Calzona, con le sue scelte anticipate dal Corriere dello Sport oggi in edicola. Turnover moderato in vista della gara di martedì contro il Barcellona.

"L’idea plausibile è che il Napoli giocherà con Meret in porta; una linea a quattro composta da Di Lorenzo, Ostigard con Jesus se alla fine Rrahmani sarà risparmiato, e Olivera (in vantaggio su Mario Rui); la classica mediana Anguissa, Lobotka, Zielinski; e il tridente Politano-Osimhen-Kvaratskhelia".