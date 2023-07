Sky - Ag. Osimhen lascia il ritiro, ma tornerà presto per il rinnovo: c'è già bozza d'accordo, le ultime

Il centravanti nigeriano è sereno e ben coinvolto nel progetto, ma servirà un altro po' di tempo per arrivare alle firme.

© foto di Pierpaolo Matrone

Nella giornata di ieri Roberto Calenda è sbarcato nel ritiro di Castel di Sangro. L'agente di Victor Osimhen ha incontrato il suo assistito per discutere con lui di questioni legate ad alcuni sponsor, ma chiaramente il tema rinnovo di contratto, essendo caldissimo, pure è stato affrontato.

Stando a quanto riferito da Sky Sport, il dialogo tra Aurelio De Laurentiis e il procuratore prosegue sereno e c'è già una bozza d'intesa per andare avanti insieme. Bisogna aggiustare alcune cifre, nello specifico su ingaggio e clausola, ma non si registrano particolari ansie.

Il centravanti nigeriano è sereno e ben coinvolto nel progetto, ma servirà un altro po' di tempo per arrivare alle firme, essendo questa una negoziazione molto laboriosa, per l'importanza del giocatore e le cifre in ballo. Prima della fine del ritiro in Abruzzo (11 agosto) Calenda dovrebbe tornare per un ulteriore aggiornamento, dopo la visita interlocutoria di ieri.