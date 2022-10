Raspadori: "Nessuna paura, ero pronto. Ecco perchè sentivo che era il momento di una big"

Che effetto fa prendere il posto di un’icona come Ciro Mertens? Giacomo Raspadori si racconta al Corriere della Sera

Che effetto fa prendere il posto di un’icona come Ciro Mertens? Giacomo Raspadori si racconta al Corriere della Sera e risponde così sul confronto col belga: "Un onore. Stimolante. Lui qui ha fatto il record. È stato un protagonista. L’ho conosciuto e mi ha fatto una grande impressione anche dal punto di vista umano. Persona intelligentissima".

Dal Sassuolo al Napoli. Scelta ragionata?

"Scelta ambiziosa. Voluta. Pensata e approvata anche dalla mia famiglia. Ringrazierò sempre il Sassuolo che ha capito la mia esigenza e l’ha assecondata. Il Napoli mi ha dato fiducia, tanta fiducia. Ed io ho sentito che avrei potuto ricambiarla. Paura mai, rispetto per il grande club dove approdavo sì. Mi sono sentito pronto".

Fino ad oggi lei poteva essere in campo e sbagliare, e alla sua età può ancora accadere. Napoli è una vetrina esigente.

"Ho 22 anni, nel calcio non sono pochi. Poter sbagliare e rialzarmi mi ha formato. Probabilmente se non avessi fatto questo percorso avrei avuto difficoltà. E da ragazzino ne ho avute di delusioni. Cadere e rialzarsi in una piazza che ti giudica, ma fino a un certo punto, mi ha aiutato, ha accelerato la crescita. Ecco perché ho sentito che il momento era arrivato".