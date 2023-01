Agnelli torna alla Juve? Sondati investitori per comprarla, ma prima deve dimostrarsi innocente

Ieri l'ultima assemblea dei soci da presidente, Andrea Agnelli non è più il numero uno della Juventus. Ma chissà che non possa tornare presto...

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Ieri l'ultima assemblea dei soci da presidente, Andrea Agnelli non è più il numero uno della Juventus. Ma chissà che in futuro non possa tornare a prendere le redini della società bianconera, non da presidente ma da patron, da proprietario, visto che a quanto pare vorrebbe proprio comprarla. L'indiscrezione arriva dal Corriere della Sera: