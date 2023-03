Bologna-Lazio, le formazioni ufficiali: Motta sceglie Barrow come 9. Vecino in regia

Sono da poco state rese note le formazioni ufficiali di Bologna-Lazio, in campo tra circa 40 minuti al Dall'Ara.

Sono da poco state rese note le formazioni ufficiali di Bologna-Lazio, in campo tra circa 40 minuti al Dall'Ara. Sarri conferma la formazione attesa alla vigili, con Felipe Anderson ancora falso nueve, nel tridente con Pedro e Zaccagni, e con Vecino in regia al fianco di Luis Alberto e Milinkovic. Nel Bologna Thiago Motta sceglie Musa Barrow come centravanti, preferito a Zirkzee, dando una chance dall'inizio ad Aebischer e Kyriakopoulos, preferiti a Soriano e Sansone.